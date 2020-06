Maradona y su guerra familiar contra Dalma, Gianinna y su ex esposa

Parecía que Diego Maradona había firmado la paz con Claudia Villafañe, su primera esposa, y con sus hijas Dalma y Gianinna. El exfutbolista, ahora entrenador de Gimnasia Y Esgrima de La Plata, tiene un lío judicial contra Claudia y sus hijas, parece, han tomado postura a favor de su madre. Sin embargo, había contacto entre Diego Armando y sus amadas Dalma y Gianinna.



Sim embargo, Dalma, la mayor, denunció en sus redes sociales que el entorno de su padre había provocado que Maradona no le contestara las llamadas telefónicas a ella y a Gianinna, y que las tenían bloqueadas. Al parecer, el destino de las palabras de Dalma eran hacia Matías Morla, abogado de su padre.



A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020 Hago esto publico porque al entorno de mi papá lo único que le importa ES NO QUEDAR MAL PÚBLICAMENTE! Asiq alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá YA QUE CADA VEZ QUE HABLA CON MI HERMANA O CONMIGO SE LO CAMBIAN! Gracias! (Sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020 Gracias @rialjorge por la nota de ayer! Mi papá “recuperó” su número sólo que ahora estoy bloqueada! NO VOY A PARAR pero igual muchas gracias por la ayuda! #sondemanual — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 11, 2020

Ante las salidas de Dalma en redes sociales, Diego Maradona explotó y respondió fuerte por la situación. En una nota con el diario ‘Clarín’, el DT se encargó de defender a su abogado Morla: “A mí Matías me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar, todos decían que no iban a llamar ‘a este que tiene problemas y que solo te trae quilombos’”, dijo.



“Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Pero lo que tienen que entender es que él me está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando. Dicen que no hablamos, pero yo con ella hablo, no entiendo...”, añadió Maradona.



El entrenador, que fue campeón mundial con Argentina como jugador en 1986, se calentó con sus hijas y mandó un fuerte mensaje: “A mí que no me jodan, porque me quieren hacer quedar como el asesino y yo ni agarré el revolver. Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado. Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son”.