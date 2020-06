David Beckham tomó la decisión más dura con su esposa Victoria

Una de las parejas más sólidas de la farándula y el deporte la conforman el exfutbolista David Beckham y Victoria Adams, ex integrante de las Spice Girls. Se casaron en 1999 y tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Harper y Cruz. Sin embargo, una decisión que tomó la pareja sorprendió al mundo, pues fractura la estabilidad del matrimonio.

La modelo y ahora diseñadora, no seguirá al lado de Beckham. No al menos por un tiempo. El exdeportista se mudará a Miami, al menos durante la temporada, para llevar las riendas del Inter Miami. Por su parte, Victoria no quiere marcharse del Reino Unido, por lo que finalmente parece que vivirán separados. En parte es por sus hijos: “Los chicos están en una etapa crucial en la escuela, con Cruz estudiando y Romeo también”, asegura la revista ‘Closer’.



Beckham, exfigura del Manchester United y Real Madrid, entre otros equipos, posteó una foto en su Instagram vestido como campesino, con un mensaje que refleja su cambio de vida: “Otro día, otro camino y otro sombrero”.



La dura decisión se tomó las primeras páginas de la prensa rosa, que incluso especula con el divorcio de la pareja británica.