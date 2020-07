¿Y Ter Stegen? Las palabras de Manuel Neuer que encienden la polémica

En varias ocasiones se ha cuestionado la titularidad de Manuel Neuer en el arco de la Selección de Alemania, debido al buen nivel que ha demostrado temporada tras temporada, el arquero del Barcelona, Marc- André Ter Stegen.

Sin embargo, Neuer ha gozado de la mayoría de los minutos en cuanto a la Selección se refiere, y cada vez que se habla de la competencia por el el '1' bávaro, se abre una nueva polémica.



En esta ocasión, Neuer habló con la revista '11 Freunde’, y con polémicas declaraciones, se refirió a la competencia que hay en la Selección alemana por quedarse con el puesto: "Soy el mejor... ¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor, a pesar de que ya no tengo 17 años”, precisó el guardameta en el diálogo con el medio, que posteriormente reseñó 'Sport'.

A sus 34 años, Neuer sigue siendo el preferido para defender el arco de Alemania, sin embargo, las buenas actuaciones de Ter Stegen, que es más joven (28 años), han puesto en tela de juicio la titularidad del golero que milita en Bayern Munich.