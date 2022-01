'Todo se cura con amor': ¿Egan volvió con su novia tras accidente?

Egan Bernal avanza en su recuperación tras ser sometido a delicadas intervenciones quirúrgicas, que buscan sanar las lesiones que sufrió hace una semana mientras se entrenaba en las carreteras de Cundinamarca para la temporada 2022.

El campeón del Giro de Italia y del Tour de Francia se recupera en la Clínica de La Sabana de Chía, muy cerca a su natal Zipaquirá, y tiene el apoyo de su familia y de alguien especial: María Fernanda Manotas.



Quien fuera su novia cuando se coronó en Italia, había terminado su relación con el deportista y ambos habían incluso borrado sus fotos de las redes sociales. Pero este accidente, al parecer, ha terminado por unirlos.



Decía el ex entrenador de Millonarios Miguel Ángel Russo, mientras se recuperaba de un tratamiento contra el cáncer, que "todo se cura con amor".



Al parecer es el caso de Bernal, pues Manotas publicó en su Instagram un video de la visita que ambos hicieron al Vaticano con una cariñosa leyenda: "Dios te ha cuidado, te cuidará y preparará tus pasos para grandes cosas, mucho más grandes de las que ya has alcanzado. Eres el hombre más fuerte de esta vida. No importa si esta montaña es alta o complicada, ahí estaré para subir contigo". ¿Reconciliación a la vista? Todo parece indicar que sí.