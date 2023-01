‘Un año que jamás olvidaré’: Messi y su emotiva carta despidiendo 2022

Hace menos de un mes Argentina se coronó campeón del Mundial por tercera vez consecutiva y uno de los que se llevó todos los elogios por el título fue el astro argentino, Lionel Messi, quien por fin logró el anhelado trofeo con su país.



Para Messi el 2022 significó mucho en su carrera como futbolista profesional y quedará en el recuerdo eterno del mismo jugador y de todo el país argentino, quienes vieron cómo el astro argentino levantó la Copa del Mundo para su nación después de 36 años.





Por ello, a pocas horas de que culmine el año 2022, Lionel Messi compartió en sus redes sociales una extensa carta acompañada de una fotografía con sus hijos y esposa Antonella Rocuzzo, agradeciendo por todo lo bueno que vivió durante toda la temporada que culminó con el sueño cumplido de ganar un Mundial.



“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, dijo Messi en la primera parte del mensaje.



De igual manera, el astro argentino agradeció por todos los que lo acompañaron durante todo el 2022 y a quienes lo recibieron en París tras fichar con PSG, no olvidando a aquellos que lo siguen desde que estaba en Barcelona.



“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño. Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023.”, culminó Lionel Messi en su extensa carta.

Aún no se sabe cuándo terminarán las vacaciones de Lionel Messi, pero se espera se reincorpore a entrenamientos con PSG en las primeras semanas del mes de enero y prepararse para un 2023, donde buscará más récords y títulos.