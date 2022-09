Escándalo en PSG femenino salpicó a Kylian Mbappé: intento de Diallo

Aminata Diallo, encarcelada provisionalmente por su supuesta implicación en la paliza a su excompañera Kheira Hamraoui, por temas de rivalidad deportiva en PSG, trató de utilizar al clan Mbappé para intentar renovar su contrato, según Le Parisien.

El diario, citando fuentes de la investigación policial, señala este miércoles que Diallo, junto a su hombre de confianza César M., intentaron aprovechar su proximidad con la familia de Kylian Mbappé para conseguir que los dirigentes del París Saint Germain le prolongaran su contrato, algo que no se produjo.



Los investigadores interceptaron una llamada entre Diallo y un experiodista próximo a Mbappé en la que se daba a entender que la madre de Mbappé, Fayza Lamari, que le sirve de agente, podría presionar a la dirección parisina.



La madre de Mbappé, en declaraciones a Le Parisien, reconoció haber hablado de la situación de Diallo con los dirigentes del PSG, pero "de manera muy informal, desinteresada y en el contexto de un proyecto de documental" sobre el affaire Hamraoui, que iba a ser producido por una firma estadounidense, pero en colaboración con una empresa controlada por Mbappé (Zebra Valley).



Lamari aclaró, no obstante, que nunca habló del contrato de Diallo cuando se reunió, de manera formal, con la dirección de PSG en Catar el pasado mes de abril para abordar la prolongación de su hijo.



Le Parisien muestra, sobre todo, la relación entre Diallo y César M., y cómo, además de actuar contra Hamraoui, buscaron desestabilizar al director deportivo del PSG, Ulrich Ramé, y al entonces entrenador, Didier Ollé-Nicolle.



En concreto, amenazaron con airear un supuesto acoso sexual cometido por el entrenador, algo negado por el técnico y que, de momento, no ha dado lugar a un procedimiento judicial. Según el diario, César M. exhortó también a Diallo a "hacer la guerra" al club, que, de acuerdo con sus palabras, está dirigido por "una escoria de blancos".



Hamraoui será reintegrada próximamente a la disciplina del PSG, tras haber sido apartada pese a tener contrato hasta el final de la temporada. Su carrera ha estado dando tumbos desde que le atacaron con una barra de hierro y le dieron golpes en las piernas el 4 de noviembre de 2021. Una paliza que es la que ha motivado la inculpación y el encarcelamiento provisional de Diallo.



EFE