La estrella del Manchester City que perdió su matrimonio por infiel

Manchester City no vive su mejor temporada y uno de sus futbolistas importantes tampoco vive su mejor momento en el ámbito personal. Se trata de Kyle Walker, quien perdió su matrimonio por infiel.

Este domingo se dio a conocer por el ‘Mirror' que Walker y Annie Kilner, con quien tuvo dos hijos y una relación de varios, terminaron definitivamente luego de que el hombre le fuera infiel hace unos meses y, aunque buscaron la reconciliación, no pudieron reconstruir su relación.

Todo comenzó en mayo de 2019, cuando se conoció que Walker tuvo una relación con Laura Brown, conocida por su participación en un reality que se llama Ex On The Beach.

Según se conoció, el futbolista le ocultó a Brown que tenía pareja, aunque nunca negó a sus hijos. Sin embargo, un día el futbolista publicó una imagen de su esposa en redes sociales y fue allí que Laura comprendió que era la amante del jugador sin saberlo.

Los medios ingleses han señalado que fue la misma Laura Brown quien contactó a Annie Kilner, esposa del jugador, para contarle toda la situación. Incluso, la mujer dio detalles del vehículo Bentley del jugador y le habría enviado fotos que el futbolista le envió a ella en el pasado.

En aquel momento, Walker se fue de su lujosa casa y vivió en un apartamento en el mismo edificio en el que habitan jugadores como Jhon Stones y Leroy Sané, compañeros del Manchester City. No obstante, el jugador habría intentado volver con su la madre de sus hijos, quien recientemente cambió su información en redes sociales y escribió “madre soltera de mis ángeles".