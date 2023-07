¡Ganga! Jugadores que se quedaron sin contrato a partir del 1 de julio

El comienzo de una nueva temporada en el mundo del fútbol supone varios movimientos en el mercado de transferencias. Mientras que algunos equipos se preparan para mover millones para contar con nuevas figuras, otros esperan hasta el 1 de julio para conocer a los futbolistas que quedan con el pase en su poder.



Este año no es la excepción y el listado de estrellas del deporte que no tienen contrato es amplio. David De Gea, Ángel Di María, entre otros, podrían cambiar de equipo a coste cero.



Aquí, algunos de los futbolistas que se quedan sin contrato a partir del sábado:

David De Gea:



El portero español no prolongó su vínculo con el Manchester United y desde la madrugada, puede negociar con cualquier equipo. A pesar de tener el pase en su poder, los Red Devils continúan en negociaciones para volver a contar con sus servicios debido a la complicada situación económica. Además, su futuro en Old Trafford podría complicarse aún más si se concreta la llegada de André Onana, guardameta del Inter de Milán.



Juan Guillermo Cuadrado:



El futbolista colombiano dejó a la Juventus luego de un paso lleno de éxitos. Este sábado culminó de manera oficial su contrato y podrá buscar un nuevo club. Por el momento, clubes en España y Turquía han preguntado por sus servicios, además, tiene una oferta de Arabia sobre la mesa.

Ángel Di María:



El argentino no seguirá en la Juventus a pesar de haber llegado hace un año. Las constantes lesiones evitaron que pudiera rendir al máximo en la Vecchia Signora y no le ofrecieron un nuevo contrato. Por el momento, es el deseo del Benfica, equipo en el que tuvo su primera experiencia en el viejo continente.



Sergio Ramos:



El histórico defensor español no seguirá en el Paris Saint Germain, equipo al que llegó luego de varios años siendo referente en el Real Madrid. Ramos tuvo un paso complicado por Francia por las lesiones y podría seguir en el fútbol árabe o la MLS. Sevilla buscó repatriarlo pero su llegada estaría lejos.





Jugadores como Lionel Messi, Robeto Firmino o Marcus Thuramm también se quedaron sin contrato pero ya tienen nuevos equipos.