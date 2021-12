Gustavo Petro sería fundamental para el cambio de técnico en Junior

No deja de ser alegre, graciosa y curiosa la idiosincrasia del pueblo barranquillero a la hora de hablar del Junior, el equipo de los amores de los atlanticenses y de la Costa Caribe de Colombia.



Es por eso que por estos días el nombramiento de un nuevo director técnico, que reemplace a Arturo Reyes, es ‘cuestión de estado’. Y este sábado, ante el fuerte rumor de que Juan Cruz Real sería el entrenador elegido, los barranquilleros sentaron su curiosa voz de protesta.



Mientras sonaban Gustavo Costas y Lucas Pusineri como principales candidatos, los hinchas se vieron sorprendidos con lo cerca que está Cruz Real de llegar. Aunque fue campeón con América de Cali, el DT es resistido por la afición del tiburón.



Como una de las formas de protesta, las redes sociales hicieron tendencia el hashtag #SiLlegaJuanCruzVotoPorPetro, dirigido a la familia Char, pues Alejandro Char ya presentó su candidatura a la presidencia, y Gustavo Petro es uno de los claros contrincantes políticos por el cargo más importante del país.

No es un secreto que cada vez que se acercan las elecciones, en Junior tratan de formar un gran equipo, con futbolistas y entrenadores de gran reconocimiento, para tratar de tener contentos a los barranquilleros y sientan su apoyo en las urnas.



Es por eso que la familia Char, dueña del Junior, podría ver esa tendencia no tan jocosa, sino como una amenaza en caso de no tomar las decisiones adecuadas para el proyecto 2022 del Junior. Así, ya se especula en Barranquilla que la dirigencia del club podría desistir de Juan Cruz Real y buscar otro técnico, que no despierte la ira de los hinchas.