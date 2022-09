Hinchas de Junior no aguantan a Juan Cruz Real: le tiraron botellas

Junior de Barranquilla empató 0-0 con Deportivo Pereira este sábado, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2022. El resultado provocó la ira de la afición juniorista, y el que la sintió fue el técnico Juan Cruz Real, a quien culpan del regular semestre y de los últimos resultados, que no han sido buenos.



En casa, Cruz Real sumó 7 puntos de los últimos 12 de local en la Liga. Además, viene de perder dos partidos con Unión Magdalena, uno de Liga y uno de Copa, y justamente el miércoles definirá su paso a la final de Copa contra el ciclón, en una serie que está en desventaja.



Así, al final del partido con Pereira, los hinchas le demostraron que no lo aguantan más: Cruz Real sufrió los coros, la silbatina, el pedido de renuncia, y hasta que le tiren botellas y otros artefactos.



Mientras Tanto los Hinchas de Junior expresándole su inconformismo al DT JUAN CRUZ REAL. Al Finalizar el partido.

Video: @Elburrointel pic.twitter.com/MrXYAtr0My — Fútbol Caribe Colombia (@futbol_caribe) September 10, 2022

“La emocionalidad de la gente la entiendo. Teníamos que ganar y no pudimos. Pero no estoy cansado y soy cabeza dura; ya lo dije antes, yo no abandono proyectos, aunque sé que no tengo la última palabra”, dijo Cruz Real en declaraciones este sábado.



Sin embargo, la afición espera decisiones, pues la voz del hincha se sintió en el Metropolitano.