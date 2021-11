El nuevo temor de Cavallo: 'aplican la pena de muerte a la gente gay'

Joshua Cavallo fue noticia recientemente al anunciar públicamente que es homosexual, lo cual lo convierte en el primer futbolista activo que lo reconoce.

Ahora que se ha quitado ese peso y que dice sentirse "el más feliz", un primer temor aparece en su camino: si es convocado por Australia y se clasifica al Mundial de Catar podría sufrir un trato denigrante.



“Leí algo sobre el tema en Catar, aplican la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”, dijo en el podcast Guardian's Today in Focus.



Y agregó: “Esto me entristece. Al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional".



Es verdad que en Catar hay muchas restricciones a las libertades, pero también que un Mundial de fútbol, que agrupa tantas culturas, podría ser un primer paso hacia el respeto.