Chunga lo confesó: destapó el secreto mejor guardado por Viera

José Luis Chunga estuvo en la despedida de su excompañero en Junior, Sebastián Viera, quien lo invitó para que jugara en el equipo de sus amigos en el estadio Metropolitano de Barranquilla y frente a miles de aficionados, el arquero que recién jugó en Alianza Petrolera volvió a vestirse de tiburón.

Chunga estuvo en Junior de 2014 a 2019 y pese al largo periodo, el portero no tuvo la mejor continuidad como titular debido a que tenía como competencia principal a Sebastián Viera, quien no le dio muchas chances de jugar en el once por el alto nivel que mostraba.



Sin embargo, cuando Viera no estuvo en el campo, José Luis Chunga demostró su potencial bajo los tres palos y amenazando a Viera con tumbarle el puesto, pero entre ambos decidieron trabajar mutuamente para potenciarse.



Después de tantos años, Chunga decidió dar un paso al costado en Junior y se fue a Jaguares de Córdoba, pero tras una temporada allí, pasó a Alianza Petrolera donde terminó de consolidarse y hoy lo tienen con altas posibilidades de jugar en el exterior.



Chunga reveló el secreto: Viera jugaba lesionado en Junior



Durante la despedida de Sebastián Viera, José Luis Chunga fue entrevistado por Win Sports y el arquero de 31 años habló bien de su relación con el uruguayo, pero reveló algunos secretos que tenía el ídolo para no dejarse quitar el puesto.



Chunga mencionó que cada uno daba lo mejor de sí para ser titular, pero el orgullo de Viera por siempre atajar era inmenso y así estuviese lesionado, el uruguayo se las ingeniaba para aparecer en el once titular, jugando muchas veces sin estar al cien por ciento de su condición física.



“Voy a confesar algo, si él me permite decirlo, pero Sebastián (Viera) jugó muchas veces lesionado. Tenía esguinces de tobillo grado dos y se colocaba los guayos míos que eran un poco más grandes que los de él y así jugaba. También lo hacía con golpes. Él sabía que, si daba la mínima ventaja de salir, había un compañero trabajando igual o mucho mejor que para poder ser titular”, mencionó José Luis Chunga.