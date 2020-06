El nuevo equipo que 'fichó' a Carrascal: a seguir los pasos de Agüero

Jorge Carrascal, jugador de River Plate, ahora tendrá una faceta de gamer, como el ‘Kun’ Agüero y fue fichado por un equipo del videojuego Free Fire.



Infinity, nombre del equipo, confirmó la llegada de Jorge Carrascal como creador de contenido y streaming de este videojuego. La nueva faceta gamer del colombiano se acerca.

Carrascal en Infinity Sport. Foto: Archivo particular

“Soy un fanático de Free Fire, hace tiempo me fui acercando de a poco y me atrapó. El club Infinity Esports, campeón latinoamericano y 5° del mundo, me contactó para jugar con sus players en una plataforma y crear contenido juntos. Así que estaremos todos los días en el canal de Infinity en BOOYAH!, entreteniendo y jugando con los top”, comentó el jugador.



Por otro lado, en el tema futbolístico, en el diario ‘Olé’ habían mencionado que es el futbolista con mayor interés en varios equipos. El medio argentino confirmó que, aunque no hay ofertas concretas, Carrascal es uno de los jugadores colombianos por el que más preguntan los clubes. ¿Viene un cambio de aire?