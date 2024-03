Echaron a Jorge Bermúdez por criticar a Carlos Antonio Vélez: insólito

Jorge Bermúdez pagó las consecuencias de sus palabras y recibió una pésima noticia: al periodista colombiano de ESPN lo echaron de su trabajo por criticar a Carlos Antonio Vélez.



El ‘Patrón’, como también se le conoce, denunció la decisión de un medio de comunicación de prescindir de sus servicios, pues les parecía “mala onda” que Bermúdez haya lanzado fuertes comentarios sobre el analista de Win Sports y RCN (Radio y TV).



“Me echaron de un trabajo por lo que dije, en este canal, del señor Carlos Antonio Vélez”, comenzó la historia Bermúdez, en su canal de YouTube. Así fue la historia…



Bermúdez venía colaborando con el medio ‘El Futbolero’, pero desde el medio “recibí la notificación de ellos que no seguía, que no continuaba. Me echaron”.



“Lo que me dijeron es que Carlos Antonio Vélez, que también hace parte de ese medio, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en este canal en días pasados”, contextualizó, y añadió que “él (Vélez) les hizo llegar el video en el que yo hablé de él. Con nombre propio hice unas críticas hacia los análisis del señor Vélez”.



“Me dijeron que eso que dije del señor, les parecía de mala onda y tomaron la decisión de no continuar conmigo”, dijo Bermúdez, quien asumió su responsabilidad, aunque consideró “injusta” la decisión de ‘El Futbolero’.



Sin embargo, Bermúdez apuntó nuevamente hacia Carlos Antonio Vélez, pues le pareció insólito que “se indigne, se disguste por una crítica y ponga quejar, cuando él toda su vida lo único que ha hecho es criticar, criticar, criticar y criticas… a colegas, a futbolistas, a técnicos, a hinchas, a deportistas, a dirigentes, etc. Increíble ese rabo de paja”.