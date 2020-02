¿Infiel? La conversación por la que le habrían terminado a Joao Felix

Joao Felix llegó esta temporada al Atlético de Madrid, pero su temporada ha estado opacada por las lesiones y las presentaciones no tan buenas.

Sin embargo, una nueva polémica surge en su vida personal luego de que dieran a conocer una supuesta conversación con una mujer en redes sociales, a quien invitaba a salir con insistencia.

La supuesta conversación de Joao Felix con la mujer. Foto: Archivo particular

Aunque la conversación data del 21 de octubre es hasta ahora que se ha dado a conocer y esto habría llevado a que Joao Felix y Margarida Corceiro, su novia, rompieran la relación.

Corceiro eliminó de sus redes sociales todas las fotos con el futbolista, aunque él no ha hecho lo mismo y su última publicación con la mujer la hizo el 14 de febrero, día de San Valentín.

Margarida Corceiro es una reconocida actriz portuguesa y aunque no se conoce la identidad de Arancha, la mujer con quien supuestamente coqueteaba Joao Felix, su perfil fue eliminado, pero antes dejó un mensaje que decía: “Siento la confusión, no quería hacer daño a nadie, y mucho menos a Magui que fue la que me escribió. Solo estaba cabreada porque no tolero ese comportamiento en los hombres y creía que llevaban años juntos. Las conversaciones son de julio, nadie ha engañado a nadie".