¿También la demandará? Periodista uribista señala a James de fiestero

A James Rodríguez lo vuelven a salpicar con rumores en una semana que ha estado muy convulsionada por lo que dicen de él.



Esta vez las frases polémicas llegan por cuenta de la periodista Salud Hernández, quien está más vinculada a temas políticos que al mundo del fútbol. Esta española, quien se declara hincha del Real Madrid, habló del volante colombiano y su instancia en el Real Madrid.

“A él le gustó mucho la rumba madrileña. Cuando aterrizó en Madrid lo hizo muy bien, pero le gustó mucho la rumba”, dijo en una conversación con ‘Juanpis González’.



Posteriormente, Hernández complementó: “Cristiano no rumbea y por eso le ha ido tan bien toda la vida. Aquella vez que (James) llegó tarde a un entrenamiento y lo cogieron a 200 km/h en una vía que hay más carriles. Eso le complicó la vida y ya no se va a recuperar. Si quiere jugar fútbol se tiene que ir a Italia. Comprendo que estando en el Madrid gana bien y debe ser frustrante que nunca juegue, aunque sea un buen jugador, pero no va a jugar. Ha tenido días que ha jugado bien y no lo han vuelto a poner. Yo de él me iría a Italia”.



La última persona que señaló una supuesta vida nocturna de James fue el médico Héctor Fabio Cruz, pero el abogado Abelardo de la Espriella representó a al futbolista y él galeno tuvo que retractarse de sus declaraciones. ¿Sucederá lo mismo con Salud Hernández?