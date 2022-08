Jero Freixas quedó preparado para el clásico antioqueño: lindo regalo

El paso por Colombia del actor, comediante e influencer argentino Jerónimo Freixas (@jerofreixas) en sus redes sociales no pasó desapercibido por los clubes del fútbol colombiano. Freixas quien estuvo varios días en Bogotá, aceptó las invitaciones de Millonarios y Fortaleza, quienes ganaron sus respectivos partidos contra Jaguares y Atlético de Cali 2-0.



Antes de viajar de regreso a Buenos Aires, Jero recibió de regalo las camisetas de los dos equipos más importantes de Antioquia, la de Atlético Nacional y la del Deportivo Independiente Medellín, quienes se medirán en la décima fecha de la Liga II-2022 el próximo domingo 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.



Este lunes en sus historias de Instagram, Freixas develó ambas camisetas a su público. “Estoy haciendo las valijas para irme para la casita, pero antes llegaron paquetes. ¿Reconocen esto? Ah, pero qué linda que es: Atlético Nacional de Medellín. ¿Sí habrá historia acá, ¿no? Muchas gracias a la gente de Atlético Nacional. Obviamente me van a ver con esta camiseta en algún video. Es simplemente hermosa”, remarcó Freixas, quien cuenta con más de 800.000 seguidores en Instagram, poco más de 1 millón de seguidores en su canal de YouTube y quien se hizo famoso por publicar videos durante el Mundial de Rusia 2018, donde con su mujer Jose de Cabo fueron renombrados como ‘la pareja del Mundial’.



Inmediatamente, el comediante abrió un segundo paquete donde estaba la camiseta del poderoso. “Siguiente paquete, es divertido esto del unboxing, eh. Haber qué hay acá. Yo sé que está mal decir que todo es lindo. Pero es hermosa, es hermoso el escudo, es hermoso el color, comparte algunas cosas con el club de mis amores (independiente), con ustedes Deportivo Independiente Medellín. Dos camisetas de la hermosa Medellín me han llegado. Simplemente hermosa”, expresó.



Además de las camisetas de Millonarios, Fortaleza, Nacional y Medellín, Jero se llevó para su colección las camisetas del Once Caldas, América y Santa Fe.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8