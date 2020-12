Jarlan se desquitó: sus burlas contra Junior tras perder con América

Junior quedó eliminado en las semifinales de la Liga BetPlay 2020. América lo derrotó 1-2 en el Metropolitano de Barranquilla, y no pudo clasificarse a la gran final de la temporada en el fútbol colombiano.



De inmediato comenzaron las burlas en las redes sociales. Decenas de memes se volvieron virales y llenaron cadenas de Whatsapp.



Sin embargo, hubo una burla que no cayó nada bien entre los aficionados junioristas, pues se trató de Jarlan Barrera, antiguo ídolo tiburón, pero que se ganó el desamor por fichar con Atlético Nacional. Desde que es verdolaga, los hinchas del tiburón no han tenido piedad con el volante; pero le llegó el momento del desquite al samario.



Barrera reaccionó en su cuenta de Instagram tan pronto se sentenció la victoria americana y la eliminación del Junior.



Algunos seguidores le reclamaron y pidieron explicaciones a Jarlan por burlarse del equipo del que es hincha, y en el que se hizo grande para el fútbol colombiano. Sin embargo, Barrera respondió y justificó su momento de desquitarse. “Cuando me eliminaron, qué no me dijeron…Ahí sí risa”, recordó. Hay furia en la afición barranquillera.