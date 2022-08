A James Rodríguez le dijeron que no: mujer confiesa que lo rechazó

James Rodríguez es más que un referente de la Selección Colombia en los últimos años. En su país también es admirado por las mujeres, que lo ven como un hombre muy apuesto, y los colombianos han estado pendientes también de su vida amorosa, de las novias que ha tenido y de los supuestos romances que le han inventado.



Sin embargo, hay una mujer que confesó que rechazó a James; le dijo que no a una tentadora invitación a su casa, incluso pagándole un tiquete de avión para que ella accediera a acompañarlo luego de una fiesta en una discoteca de Medellín.



“La vez que, en una discoteca de Medellín, rechacé irme a la casa de James Rodríguez”, es el título de la ‘Tiktoker’ silvialuciagr, o Sililú, en un video de su cuenta de TikTok. Allí narra lo que sucedió el pasado 10 de junio en una reconocida discoteca de la capital antioqueña.



Silvia estaba con tres amigos en el bar y se dio cuenta que en la parte VIP estaba James Rodríguez, con quien cruzó algunas miradas a la distancia. La mujer contó que uno de sus escoltas se acercó y le dijo: “A James le gustaste, que si le puedes dar su número”.



Luego, el escolta le habría dicho: “James me pregunta que si quieres ir a la casa ahorita, en Llano Grande”.



Era como la 1 de la mañana y ella, relata, tenía un viaje planeado con sus amigas a Cartagena, que salía a las 4:00 a.m.



Por eso, el escolta le habría dicho que “pierda el vuelo”, que James “paga el tiquete”.



@silvialuciagr Porfa no lo hagan viral gracias likeeee para segunda parte jejejejeje ♬ sonido original - SILVILÚ

En otra publicación, Silvia muestra una prueba contundente de aquella noche con James, pues él mismo se acercó para convencerla de que no viajara a Cartagena y se quedara con él para llevarla a su casa, en Llanogrande.



James aparece en un audio de WhatsApp, dirigido a las amigas de la ‘Tiktoker’, en donde dice: “Hola, cómo están (...) Me voy a quedar con ella”.



Según confesó la mujer, después ella subió a la parte del lugar donde estaba Rodríguez, pero no terminó de sentirse del todo bien. “Si pierdes el vuelo, ¿qué quieres ir a hacer?”, le habría dicho James. “No quiero hacerte perder el vuelo y que te aburras”, añadió.



Finalmente, por el viaje con sus amigas, la mujer rechazó la invitación. “Yo en el fondo quería, pero estaba emocionada por mi viaje”, comentó.



Al parecer, según relata, quedaron de verse a su regreso. Sin embargo, aunque estuvo hablando varias veces con el escolta, James “nunca más” le habló.