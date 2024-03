Amenaza de James Rodríguez a la Kings League: ‘No es justo, sáquenme’

La Kings League Américas sufrió este domingo una fuerte amenaza de James Rodríguez, dueño del Atlético Parceros FC, luego de la polémica que se armó en el partido contra Peluche Caligari, que perdió el equipo del colombiano.



La reacción de James, futbolista del Sao Paulo y la Selección Colombia, fue furiosa. Así, amenazó con retirarse del famoso torneo, que fue creado por el exfutbolista español Gerard Piqué y el influencer Ibaí Llanos.



Conectado al partido, James explotó por polémicos errores arbitrales.



“Si quieren que ganen ellos ya está, y que el equipo nuestro no juegue más... si me quieren sacar sáquenme, sigo con mi vida y nada más...”, dijo James en la transmisión de Twitch de la jornada.



“No es justo...”, puntualizó James. Junto a él también se quejó enfurecido su compañero Stream Pelicanger.



James Rodríguez amenaza con abandonar la Kings League por los repetidos errores arbitrales. "Si me quieren Sacar que me saquen", dijo. pic.twitter.com/Fbr5iwNVxV — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) March 31, 2024

James ya ha expresado otros reclamos por decisiones arbitrales en las anterores jornadas del torneo.



No es la única polémica de la última jornada. Iker Casillas, el presidente de 1K reclamó dos penaltis que el árbitro no señaló: “Si no queréis que estemos alzar la voz y 1K se retira, no pasa nada. Estoy convencido de que nos van a joder para que 1K no entre dentro de los cuatro primeros”, dijo.