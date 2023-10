Triste noticia: cargos contra Iván Valenciano, detenido en EE. UU.

Tristemente hay que volver a hablar de Iván René Valenciano por asuntos muy distintos a su legado en el fútbol colombiano.

El ex futbolista fue detenido por la Policía este lunes, sobre la medianoche, en el estado de La Florida, Estados Unidos.



Según la información de la Unidad Investigativa de El Tiempo, el histórico jugador de 51 años iba conduciendo en alto estado de alicoramiento en el momento de su detención.



Dice la fuente que los cargos que se imputan tienen que ver con "alcohol o drogas, daños a una propiedad ajena o a una persona, y conducción temeraria".



De hecho, los reportes que se han conocido en la prensa en Miami hablan de un 'DIU' (Driving Under the Influence) relacionado con alcohol y se especula, de manera extra oficial, con que pudo chocar con otro automóvil.



El 'bombardero', como se le conocía en el país, estaba radicado hace unos meses en Florida, al parecer a la espera de una solicitud de residencia que, tras esta detención, no tendría el final que esperaba.



Se esperan novedades sobre lo que viene para Valenciano en este nuevo caso, que recuerda los graves problemas de adicción a las drogas y el alcohol que él mismo relató abiertamente y de los cuales se estaba recuperando, aunque al parecer habría recaído.