James Aguirre sufrió impactante golpe: salió obligado y desorientado

Susto y alarmas encendidas en el Once Caldas, que este sábado visitó a Deportivo Pasto en juego de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2024.



Al minuto 37, en una pelota quieta de Pasto, el arquero salió a rechazar y se chocó con Brayan Carabalí, sufriendo un impactante golpe en su cabeza, cayó de mala forma, y quedó desorientado con la conmoción en su cerebro.



El cuerpo médico del Once Caldas ingresó de inmediato al campo de juego y lo revisó; y aunque el portero se recompuso, la recomendación del galeno fue sustituir al portero Aguirre.



De inmediato, el técnico Hernán Darío Herrera mandó a prepararse al portero suplente, Ezequiel Mastrolía, pero James Aguirre no quería salir, negándose al cambio y protestando por la decisión médica.



Aguirre estaba desorientado, y según el médico del equipo, el arquero no sabía el resultado del partido. Así, el portero terminó de jugar el primer tiempo, pero para la segunda parte ingresó Mastrolía.



Lo cierto es que el arquero será monitoreado, posiblemente trasladado a un centro médico de la capital nariñense, pues se vio afectado por el golpe en su cabeza.