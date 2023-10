Hincha peruano se descargó contra Gallese por romperle el celular

Argentina sigue siendo el gran líder de las Eliminatorias Sudamericanas y luego de vencer a Perú en Lima con dos goles de Lionel Messi, el vigente campeón del mundo dejó claro su superioridad en este camino al Mundial 2026.

Sin embargo, la presencia del diez argentino en Lima hizo generar discordia, pues un aficionado peruano ingresó al campo para ir en busca de una foto con Lionel Messi, pero en el camino se le atravesó el portero Pedro Gallese, quien llegó primero que la seguridad y le quitó el celular al invasor, botándoselo al césped con violencia.



Luego del incidente con Gallese, el aficionado se pronunció por primera vez y contó cómo vivió ese problema con Gallese, dejando claro que Messi es el mejor del mundo y que quería ver a su selección peruana, pero era su primera vez que veía al diez del Inter Miami. Al final rechazóla actitud del arquero.



"No entiendo a la gente que dice que yo no fui a alentar a la selección. Yo fui a alentar a la selección y también para ver a Messi, fui por las dos cosas. No entiendo a los que dicen que yo soy un ‘vendepatria’, ¿por qué? Yo estuve alentando los 90 minutos a Perú. Con el gol de Messi me emocioné un poco porque era mi primera vez viendo un gol de Messi, ¿quién no se emociona al verlo en el estadio?”, dijo el aficionado.



Además, agregó que "tranquilamente puedo denunciarlo a Gallese. No era tu tema, tu tema es atajar y te metieron dos goles. Estás enojado, te desquitas conmigo y mi celular que no tiene nada que ver”.

