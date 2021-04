¡Pero para qué te traje! Hincha confunde a Juan Moreno y es tendencia

Las redes sociales no perdonan ni un solo error y, en esta ocasión, un aficionado del fútbol profesional colombiano fue tendencia en Twitter por equivocarse y confundir a Juan Moreno, arquero de Millonarios, con otra persona.

El periodista Juan David Beetar, a través de su cuenta de Twitter, fue quien publicó la conversación en la que una aficionado le envía la foto con el basquetbolista, Jairo Mendoza, pensando en que era el joven portero del equipo embajador.



El curioso video fue tendencia en la plataforma, a tal punto que llegó a manos de Juan Moreno, quien no pudo contener la risa y aprovechó para enviarle un saludo al ciudadano.



"Alejandro, ¿cómo estás?. No he podido de la risa con esa foto. Mira, te está saludando 'Juanito', el verdadero Juan Moreno, y pues nada calidad, esas cosas pasan. Todos nos parecemos, entonces no hay lío papá, un abrazo fuerte", dijo el arquero.



