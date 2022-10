Gonzalo Higuaín anunció su retiro: así reveló que 'colgará los guayos'

El delantero argentino Gonzalo Higuaín anunció este lunes que se retirará de las canchas y que terminará su carrera al término de la temporada 2022 en la MLS, donde juega con el Inter Miami. Serán dos partidos, frente a Orlando City y Montreal, ambos esta misma semana. A los 34 años, y después de pensarlo mucho, decidió que es tiempo de concluir su carrera como futbolista.



Higuaín es el quinto delantero con más goles en la Selección Argentina; vistió las camisetas de importantes clubes del mundo como Real Madrid, Juventus, Milan y Chelsea, disputó tres copas mundiales (2010, 2014 y 2018) y tres copas América. Se despide con 14 títulos en su palmarés, entre ellos una Europa League que alcanzó con los 'Blues' en 2018-19.

En medio de una conferencia de prensa y leyendo una conmovedora carta, el atacante hizo el anuncio. "Llegó el día de decir adiós al fútbol", dijo con la voz entrecortada.



"Voy a leer algo que escribí en estos días de lo que fue mi carrera. Quería contárselo a ustedes y a los que están mirando. Hoy les quiero contar mi historia, es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", fueron sus primeras palabras.



Ya en medio de las lágrimas, el 'Pipa' soltó: "siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más, muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Llegó el momento de decir adiós".