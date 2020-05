La pelea con dos jugadores que desató la autobiografía de Chiellini

El experimentado jugador, Giorgio Chiellini, es centro de la polémica en Italia tras promocionar su autobiografía en la que menciona los hechos y anécdotas más relevantes de su carrera. El defensor de la Juventus, reveló quienes son los dos peores jugadores con los que compartió camerino.

Se trata de Mario Balotelli (Selección de Italia), y Felipe Melo ( Juventus), a quienes en su libro no los deja muy bien parados: "Confirmo todo lo que he escrito sobre ellos en el libro. Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía...Todavía peor era Felipe Melo: lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida".

Después de las declaraciones hechas por el defensa referente del fútbol italiano, tanto Balotelli como Felipe Melo no se quedaron callados, y respondieron a las acusaciones realizadas por Chiellini:



Felipe Melo: "Sería interesante conocer los episodios a los que se refiere. En cualquier caso, para mí no hay ningún problema en responder a 'este defensa'. Cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie: ni a mis compañeros de equipo, ni a los dirigentes, ni a la Juventus en general. ¿Dice que Balotelli debe ser abofeteado y que yo soy lo peor de lo peor y siempre había riesgo de pelea por mi culpa? Se meaba encima siempre...Lo siento. Demasiado fácil hablar mal de otros con un libro. Tal vez 'este defensa' todavía está enfadado conmigo porque cuando me fui al Galatasaray los expulsamos de la Liga de Campeones. También con Brasil en la Confederaciones eliminamos a Italia y ganamos. Además, a nivel internacional, no ha ganado nada. Diciendo ciertas cosas ha demostrado ser poco profesional, es una falta de respeto y no digo más, hay cosas que deben permanecer en los vestuarios".



Mario Balotelli: ""Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir las cosas a la cara. Desde 2013 has tenido muchas oportunidades de hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás un día sobre tus compañeros hoy, extraño capitán... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado al respeto a la camiseta de la selección".