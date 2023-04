Gerard Piqué y la lujosa ‘nave’ que le habría regalado a Clara Chía

Tras la ida de Shakira y sus hijos de Barcelona a Miami, parece que la vida de Gerard Piqué está centrada totalmente en su actual pareja Clara Chía y sus asuntos en España.



Pues bien, parece que para celebrarlo, el exfutbolista de Barcelona le habría regalado un lujoso carro a su pareja que está valorado en $220.000 dólares, es decir 971 millones de pesos.



Según la prensa española, Clara Chía ha sido vista paseando en un lujoso vehículo Aston Martín DB9 GT, que habría sido obsequio de Piqué.

De acuerdo con los expertos en automóviles, el carro cuenta con una potencia de 100 kilómetros por hora y en Barcelona, donde se suelen ver carros de lujo, no pasa desapercibido.



Sin embargo, el medio ‘El Motor’ señaló que este auto forma parte de la costosa colección de vehículos que tiene el exfutbolista, pero no dejaron claro si el jugador le regaló el carro o solo se lo prestó puesto que no han dado declaraciones sobre el tema.



Cabe señalar que Piqué en su momento le regaló un vehículo a Shakira por su cumpleaños 35 que fue un Roadster descapotable, de dos plazas, que es uno de los modelos más atractivos de Mercedes-Benz y que supera los 62 mil dólares en valor.