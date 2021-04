Gabigol, en graves problemas: justicia brasileña impone multa ejemplar

El delantero brasileño del Flamengo Gabriel Barbosa 'Gabigol' aceptó este lunes pagar una multa de 110.000 reales (unos 20.200 dólares) por incumplir las medidas sanitarias contra el coronavirus al acudir a un casino clandestino el pasado 14 de marzo en Sao Paulo.



En una audiencia telemática, la Justicia de Sao Paulo aceptó el acuerdo alcanzado entre Gabigol y la Fiscalía a través del cual el futbolista se comprometió a pagar esa multa a cambio de no ser procesado por un delito contra la salud pública. El exjugador del Santos y el Inter de Milán deberá depositar en un plazo de 60 días los 20.200 dólares de multa, que se destinarán al Fondo Municipal del Niño y el Adolescente, según el fallo publicado por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo.



El montante equivale a 100 salarios mínimos, que en Brasil es de 1.100 reales (unos 202 dólares al cambio de hoy). El acuerdo con el Ministerio Público archiva el proceso contra 'Gabigol', abierto por incumplir las medidas sanitarias vigentes, que en Sao Paulo está castigado con penas de un mes a un año de prisión más multa, en caso de condena.



El ariete llegó a ser detenido en la madrugada del pasado 14 de marzo en una velada con otras 150 personas en un casino clandestino de Sao Paulo, pese al toque de queda y la prohibición de realizar fiestas en la ciudad con el objetivo de evitar la propagación de la covid-19. En esa operación también fue conducido a comisaría el popular cantante de funk MC Gui.



En una entrevista que concedió al programa de televisión Fantástico, 'Gabigol' explicó que acudió al lugar invitado por amigos a cenar, pero que no sabía que había tanta aglomeración de personas en el establecimiento. "Reconozco que me faltó sensibilidad, pero era mi último día de vacaciones y estaba feliz por estar con mis amigos.



Me faltó sensibilidad, pero estaba usando máscara y alcohol-gel", declaró. Con casi 14,4 millones de casos y más de 391.000 fallecidos, Brasil es el segundo país del mundo con más óbitos asociados a la covid-19, después de Estados Unidos, y el tercero con más positivos, tras EEUU y la India.



EFE