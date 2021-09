La artista argentina que tuvo sexo con dos futbolistas colombianos

En los últimos días se viralizó una entrevista a la cantante y modelo Estefanía Holman, en la que confesó sus encuentros sexuales con futbolistas, y aseguró que tuvo sexo con dos futbolistas colombianos, uno de Boca Juniors y otro de River Plate.



La nota, una entrevista para el canal de YouTube Elo Podcast, pasó desapercibida cuando se hizo, pues se jugaba la Copa América, pero allí la cantante lírica contó muchos secretos de cómo se manejan los futbolistas, respaldados por sus empresarios, para tener encuentros con modelos por una buena cantidad de dinero.



Sobre los colombianos, Estefanía comentó: “Estuve con un colombiano de River, hace poco. Menos de un año. Tenía novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció: ‘Te doy 1.000 dólares y vos no decís nada’. Por eso no diré el nombre, porque seguimos hablando y tenemos buena onda. Fue genial. Fue en la casa de él, pero no estaba la novia. Fueron varias veces”.



Las especulaciones recaen sobre Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, pero no hay pruebas que los comprometan.



Sobre el jugador colombiano de Boca Juniors, parece haber más indicios y los antecedentes recientes parecen dar claridad, aunque tampoco dio el nombre.



“Con otro de Boca, colombiano también, que tuvo mucho quilombo (problemas) hace poco. Me mandaba chofer, todo. Estaba casado. Fue hace poco. Me dio un regalo, también. Nos vimos unas seis, siete veces. En el departamento de él o un representante”, confesó.



Sobre el jugador de Boca, contó que un día la golpeó, aunque le gusta: “A mí me gusta que me peguen, pero un día me dio vuelta. Me quedó toda la cara negra”.