¿Se olvidó de Millonarios? Fredy Guarín aparece y no piensa en fútbol

El 26 de marzo, Fredy Guarín jugó su último partido con Millonarios en la Liga BetPlay I-2021. El 1 de abril, se conoció un escándalo familiar y personal del futbolista, quien pidió una licencia al club bogotano para arreglar sus asuntos y volver al equipo de Alberto Gamero enfocado y centrado en aportar a sus compañeros.



Han pasado los días, las semanas y los meses, y de Guarín solo se conoce lo que su cerrado entorno filtra, y lo que las redes sociales dejan ver. Este sábado, 12 de junio, apareció Guarín y publicó un video en su cuenta de Instagram.



De fútbol, o de querer volver a Millonarios, no hay rastros. Fredy se ve bien, metido en sus negocios personales y un criadero de finos caballos. El mundo de la ganadería parece que también le llama la atención, y es por eso que se la ha visto en la Guajira y en Antioquia, alejado de la pelota y de su actual club.

¿Qué piensa Millonarios?

Aunque no estaba con el grupo de jugadores, Guarín había estado en constante comunicación con compañeros, cuerpo técnico y dirigentes. A Fredy lo esperaban antes de que terminara el mes de mayo en Bogotá, para definir su situación, pues su contrato lo obliga a estar el próximo semestre en el plantel.



Sin embargo, no solo no apareció en la capital: Fredy Alejandro lleva varios días sin comunicarse; la constancia en sus llamadas disminuyó y en el club sienten que el futbolista pondría fin a su carrera. Claro que antes, hay que llegar a un acuerdo, pues tiene contrato, para que ambas partes cierren un ciclo de buena manera.



A Guarín no lo presionan. Saben que en la Liga I no iba a jugar más, pues su estado físico no es el adecuado, a pesar de que Millonarios ha tenido tantas bajas para la fase final del campeonato.



Esperar, no hay más. Millonarios y Guarín esperan sentarse a conversar y definir lo mejor para el club y para el, todavía, jugador.