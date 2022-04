Freddy Rincón al parecer iba de copiloto: posibles causas del choque

Tras conocer el infortunado accidente automovilístico entre un bus del sistema masivo de Cali y una camioneta donde se movilizaba el exfutbolista de la Selección Colombia, América de Cali y Real Madrid, Freddy Rincón.



En las últimas horas se conoció las declaraciones por parte del Edwing Cándelo, subsecretario de Movilidad de Cali, sobre lo acontecido en la madrugada del lunes.

“La información que tenemos es que aproximadamente a las 4:30 de la mañana, a la altura de la calle 5 con carrera 34, colisionaron dos vehículos, uno tipo buseta de la empresa de trasporte masivo MIO y una camioneta que al parecer llevaba 4 ocupantes. Tenemos hasta este momento el reporte de manera informal que cinco personas resultaron lesionadas, en centros asistenciales tenemos al exfutbolista Freddy Rincón, que se encuentra en condiciones críticas, está siendo valorado e intervenido por el grupo médico de la Clínica Imbanaco y el conductor del vehículo tipo buseta, al cual se le practico la prueba de alcoholemia que resultó negativa”.



Mencionó que de las cinco personas involucradas, solo se ha podido identificar a dos personas: “en los centros asistenciales solamente hemos podido identificar, contactar y saber del exfutbolista y el conductor de la buseta de transporte masivo. No tenemos certeza de quien iba conduciendo la camioneta, creemos que por impacto, el exfutbolista iba como copiloto, más que como conductor no se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico”.



Agregó que se están realizando los procesos correspondiente para aclarar los hechos: “efectivamente en el video que circula en las redes sociales, pareciera que el semáforo esta en rojo cuando cruza la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad, el cual también estamos revisando no solamente de la camioneta sino también en el caso del conductor y el vehículo de servicio público. Cuando llegamos ya no se encontraba nadie, las personas ya había sido remitidas al centro asistencial y estamos revisando diferentes cámaras del sector”.

El hermano de Freddy, Rafael Rincón Valencia, también habló sobre lo que conoce por el momento de la situación: “sabemos que en este momento está en cirugía (Freddy) y solo queda rogarle a Dios y a las personas de buen corazón, que oren por él, para que se recupere muy pronto. Lo que tenemos entendido es que chocó contra una buseta y parece ser que en el lado que él iba, fue el que recibió el mayor golpe”.



El hecho ocurrió al frente del Parque de las Banderas o Parque Panamericano, que tiene a un costado el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. La camioneta donde venia Freddy había acabado de pasar por el lado oriental del estadio y el bus de servicio público se desplazaba de norte a sur por la calle quinta. Freddy fue llevado a la Clínica Imbanaco que se encuentra a unas cinco cuadras del lugar del siniestro.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan