Troleo va y viene: le recuerdan la 'B' al América en su aniversario

- Dígale y verá que me conoce…

• No Sr no está en la lista.

- Uy ¿Como así? Revise bien, si estudiamos juntos en la B.

• No Sr no puede pasar.

- ¡Mechita! ¡Mayor! ¿Te acuerdas de mi? Forta…



*La me chita viéndome colar a su cumple con un paquetote de regalo.@AmericadeCali 🥳 pic.twitter.com/j3ZYf9J4k2