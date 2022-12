Figo regañó a periodista colombiano: otro descache en Qatar 2022

Un nuevo inconveniente con un periodista colombiano, que informa sobre el Mundial de Qatar 2022.



Durante la Copa del Mundo, en una rueda de prensa del técnico español Luis Enrique, hubo un cruce con Steven Arce por una pregunta que le hizo al entrenador luego de quedar eliminado por Marruecos en octavos de final del certamen.



Ahora, el problema fue entre el exfutbolista portugués Luis Figo, y el periodista Samuel Vargas, quien trabaja para Win Sports y Directv.



Vargas publicó una supuesta declaración de Figo sobre la eliminación de Portugal en cuartos de final contra la selección marroquí, en la que habría señalado a Cristiano Ronaldo.

Samuel Vargas se la tira del mejor periodista de Suramérica y Figo le acaba de meter la mayor bofetada del año 2022. @SVargasOK 😂😂😂 pic.twitter.com/zFJg0DRHMk — Soteldø🇵🇹 (@SoteldoRM) December 11, 2022

Figo no soportó que el periodista colombiano hubiese publicado un tweet con información falsa de lo que supuestamente había dicho sobre la eliminación de Portugal.



“Claro Samuel Vargas, ¿quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!! No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mías!! Protagonistas son los que hacen la diferencia”, mencionó el histórico volante.