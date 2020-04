Rusia y Catar acusados de obtener las sedes mundialistas con sobornos

La justicia de Estados Unidos viene investigando las irregularidades de la Fifa desde aquellos escándalos por el cobro de coimas en el 2015, la investigación conocida como 'Fifa Gate' ha sacado a la luz pública varias de las investigaciones que han dejado a muchos miembros de la Fifa involucrados en temas de corrupción, varios aún permanecen en prisión pagando los delitos por los que fueron acusados.

El periodista Ken Bensinger, reveló en un artículo publicado en el New York Times que dirigentes de la Fifa votaron las sedes de Rusia 2018 y Qatar 2022 a cambio de sobornos, entre los mencionados en la investigación están el fallecido ex presidente de la AFA, Julio Grondona, el también fallecido ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y un ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, quienes habrían recibido millones de dólares para votar por las sedes de Rusia y Catar respectivamente

Además, la fiscalía norteamericana acusó a dos exejecutivos de Century Fox, Hernán López y Carlos Martínez quienes estaban a cargo de la empresa en latinoamérica, un ejecutivo español de la empresa Imagina LLC y la empresa deportiva argentina Full Play por corrupción y lavado de dinero.

En el informe también se revela que Jack Warner, de Trinidad y Tobago, presidente de Concacaf, recibió cinco millones de dólares en sobornos y al presidente de la Federación de Guatemala, Rafael Salguero, a quien se le prometió un soborno por un millón de dólares, según lo denunciado por el New York Times.