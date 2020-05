'Al Tino hay que darle el Balón de Oro fuera de la cancha'

Faustino Asprilla es uno de los personajes más queridos en los medios de comunicación por estos días, pues, como siempre, no tiene ataduras al recordar todo lo que vivió en su etapa como futbolista.

Esta vez, al colombiano lo invitaron al programa Super Fútbol, de TyC Sports. Allí, al Tino lo pusieron junto a Hernán Crespo, quien fue su compañero en el Parma de Italia.

En ese programa recordaron algunas anécdotas y partidos que vivieron como futbolistas ya fuera en el mismo equipo o como rivales.

Fue así como Crespo soltó una especial frase: “Si hay que darle el 'Balón de Oro', afuera de la cancha. No hay nada, no hay Cristiano, no hay Messi, no hay nada". Aunque el colombiano respondió: “La verdad, no entiendo por qué, si él siempre estaba al lado mío (Risas). No sabía por qué me tiene en ese concepto".

Incluso, el argentino hizo una comparación muy futbolera de la actualidad. “Mirá, yo era 'Luisito' Suárez, yo estaba al lado de él. Él, si quería, me sacaba goleador… Después, 'Luisito' Suárez tiene su 'vuelo personal' también, pero con Messi tiene 'botín de oro', hizo lo que quiso. Pero dependía mucho de Messi. Acá estoy hablando con el número 1, afuera".

Crespo también contó que conoce la finca del Tino en Tuluá y reconoció el gran gusto por los caballos que tiene el colombiano.