Técnico de Víctor Cantillo no la pasa bien: su familia denunció acoso

Taty Mendes, hija del técnico brasileño Sylvinho, se quejó este jueves de los insultos que ella y su hermano menor reciben en sus redes sociales de parte de hinchas del Corinthians que no están conformes con el trabajo de su padre al frente del equipo.



"Yo y mi hermano no tenemos nada que ver con mi padre en el Corinthians. Los insultos hacía él no hacen ninguna diferencia. No sirve de nada porque no vivimos con él", afirmó Mendes en su perfil de Instagram. "Y creo que deberían tener un poco más de conciencia antes de ir a un perfil de un menor de edad (por su hermano) e insultarle a él y a su padre", complementó la joven, que vive en Madrid.



Mendes espera que nunca nadie reciba "este tipo de ataques" porque "destrozan la cabeza de cualquiera. Usted tiene el total derecho de expresarse y que algo no le guste, pero insultar ya es una falta de educación y de carácter, principalmente con personas que no tienen nada que ver con eso", manifestó.



También lamentó que internet ha normalizado "bastante" al usuario 'hater' (odiador) y los insultos, algo que ve "todos los días". "Entiendo que forma parte del juego", pero "les recuerdo a aquellos que envían mensajes negativos que cada palabra tiene un peso enorme" y que "quien recibe todo eso son seres humanos. Tenemos sentimientos y cualquier tipo de mensaje no le va a llegar a mi padre", abundó.



Para finalizar aseguró que su familia "no habla sobre fútbol". Sylvinho, exjugador del Arsenal, Celta de Vigo y Barcelona, entre otros clubes, tomó las riendas del Corinthians en mayo de este año, después de una breve etapa en el Olympique de Lyon.



El entrenador de 47 años ha enfrentado críticas de una parte de la afición por el mal juego del conjunto paulista, que se han redoblado después de caer derrotado en la víspera ante el Flamengo por culpa de un gol encajado en el tiempo de descuento.



Pese a todo, el Corinthians marcha, de manera provisional, en la quinta posición del Campeonato Brasileño, con 50 puntos en 33 partidos jugados, a tan solo dos puntos distancia de alcanzar el cuarto lugar que da acceso directo a la Copa Libertadores de 2022.



Cabe recordar que el volante colombiano Víctor Cantillo ya se sumó a su club después de jugar con Selección Colombia en Eliminatoria Sudamericana. Debutó frente a Paraguay y dejó gratas sensaciones.