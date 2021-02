¡La foto desnuda sí va! Faizuly Martínez anuncia que cumplirá promesa

Faizuly Martínez no se esconderá y cumplirá su ya famosa promesa de desnudarse si Marco Pérez marcaba gol.

La ahora popular hincha del Deportivo Cali había dicho, en el duelo contra Águilas Doradas que si Marco Pérez anotaba, ella se desnudaba. Pues ese día el atacante le falló (el gol del 1-0 fue de Ramos) pero cuatro días después apareció con el doblete del triunfo 1-2 contra Junior, en Barranquilla.



En las redes sociales cientos de personas le recordaron la promesa y, aunque ella inicialmente dijo que era en el primer partido solamente, al final cedió a la presión y anunció que cumplirá su palabra.



"La foto desnuda sí va", dijo la locutora en su cuenta de Instagram. "Para que no digan que Fai no cumplió, Fai va a subir la foto empelota, ¡literal!", dijo.



"El domingo me la tomo pero el fotógrafo la entregará entre lunes y martes", detalló la bella hincha, quien no dejará a sus seguidores con ganas de verla como Dios la trajo al mundo.



Por las dudas, Faizuly aclaró: "no lo hice por ganar seguidores, se me ocurrió y ya". Eso sí, no quiere que se pase en vano su 'cuarto de hora': "vivo en el Distrito de Aguablanca, me gustaría invitar a quienes me puedan ayudar a recoger guayos y balones para niños que son demasiado humildes... los que quieran ayudarme, de una. Me escriben por DM", concluyó la locutora.