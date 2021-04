Estrella del fútbol británico le apuesta al Tottenham contra Everton

Se viene una apasionante fecha de la Liga Premier, Manchester United, West Ham, Chelsea, Leicester, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Everton se disputan cuatro casillas para las copas europeas. La jornada 32 la abre el duelo entre Tottenham y Everton, las apuestas se abren parra dar con el ganador de este encuentro.





Los Spurs jugarán en Goodison Park, casa de los Toffees. Los hombres de Mourinho son séptimos y no han ganado ninguno de sus dos últimos partidos. Sin embargo los dirigidos por Carlo Ancelotti tampoco llegan en buena forma, ¿los Spurs tendrán lo suficiente para extender la espera de Everton por una victoria?



Por lo menos así lo cree Mark Lawrensones, el ex futbolista de Irlanda que jugó en el Liverpool y ahora es comentarista de radio, televisión e internet para la BBC, que espera que Tottenham Hotspur asegure una victoria: "Normalmente me gustaría que el Everton saliera en la cima en un juego como este en Goodison Park, pero su forma allí ha sido muy pobre recientemente".





FUTBOLRED