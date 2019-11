Tiemblan futbolistas casados: dama de compañía revela fiestas privadas

Los escándalos sexuales parecen perseguir a varios de los más famosos futbolistas del mundo, quienes resultan tentados por atractivas damas de compañía, seguros de que nunca nadie sabrá de sus andanzas.

Pues una de ellas, una modelo de 24 años conocida como Ksenia, le contó al diario The Mirror cómo ha llegado a estar en fiestas privadas con jugadores que comparten una característica: son casados y requieren del mayor sigilo, por lo cual pagan auténticas fortunas.



La bella mujer reveló que los clientes pagan a su agencia, Cinderella Escorts, alrededor de 30.000 euros al año para ser invitados a eventos que suelen ser en yates, lejos del alcance de los paparazzi. Según ella, una vez allí, cada encuentro con una chica puede costar unos 3.000 euros.



Según su propia experiencia, contó que estuvo "con un jugador top de Europa", que lo conoció a bordo de un yate y que se acercaron cuando ambos estaban en un jacuzzi.



Tras contar en detalle lo que hicieron allí, reveló que él la invitó a un camarote más privado y allí tuvieron sexo sin protección.



"Me gustó que no solo quisiera que lo mimaran, sino que pasara un tiempo satisfaciéndome. Me felicitó mucho y afirmó que nos veríamos más a menudo. Pensé que era un caballero, así que, por supuesto, no me gustó el hecho de que ya no me contactaba", dijo Ksenia.



¿Quién fue su cliente? Todos los miembros del exclusivo grupo tiemblan de pensar que la mujer de pistas sobre la identidad del jugador.