No se olvidan de Maradona: múltiples homenajes a dos años de su muerte

Con la etiqueta #DiegoEterno, miles de usuarios de las redes sociales recordaron este viernes, desde su Argentina natal u otros puntos del planeta, al legendario Diego Armando Maradona, cuando se cumplen dos años de su muerte.



"No sabemos desde qué planeta, pero un día llegaste a este y te lo ganaste: los pueblos fueron tuyos y te hiciste del pueblo. Tenemos una certeza, querido Diego: que siempre nos vas a acompañar. Ahora, más que nunca #DiegoEterno", escribió en Twitter el presidente argentino, Alberto Fernández.

También la cuenta oficial de la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, colgó un video homenaje al "Diez", en el que participan ciudadanos de diversas edades y hasta un coro musical. No faltó el recuerdo de parte de los tres equipos en los que jugó 'el Diego' en su país natal: "Los hijos de tus hijos preguntarán por él. Diego Armando Maradona, POR SIEMPRE #PelusaEterno", expresó Argentinos Juniors, el club en el que debutó el ídolo, primero en su división infantil y después en las superiores, en la década de 1970.



"De La Paternal al Mundo. Donde quieras (sic) que estés, siempre vamos a estar", agregó 'el Bicho' junto a fotografías de hinchas ante imágenes y altares en honor al que fuera el vecino más ilustre de ese barrio de Buenos Aires. Boca Juniors, donde jugó en 1981 y, ya en el ocaso y despedida de su carrera como jugador entre 1995 y 1997, lo homenajeó con una foto del 'Pelusa' en su tiempo xeneize acompañado por un "Siempre azul y oro", en referencia a los colores del equipo.



El rosarino Newell’s Old Boys remarcó cómo, a dos años de su partida, Maradona está "más presente que nunca". "¡Que manera de extrañarte, 10!", agregó el club rosarino, en el que jugó entre 1993 y 1994, también acompañado de una foto de esa época.



La cuenta oficial de la Selección Argentina, en cuyas filas tanta gloria dio al país el Diego -con la victoria en el Mundial de 1986 como inolvidable gran hito-, dio las gracias al fallecido astro con un "Jamás te vamos a olvidar" Otras figuras y amigos de Maradona, como el también exinternacional Gabriel Batistuta, evocaron al 'Pelusa', en este caso con un video de ambos en un programa de televisión: "Te echamos de menos", añadió 'Batigol'.



En el ámbito internacional, no dejaron pasar la oportunidad de recordar al ídolo rostros como el presidente venezolano, Nicolás Maduro o, por supuesto, el Nápoles, club donde consagró y afianzó su leyenda como Dios del fútbol entre 1984 y 1990.



Estas expresiones de cariño se dan el mismo día en que un memorial virtual, avalado por los hijos del exfutbolista, homenajea desde Argentina al, para muchos, mayor futbolista de todos los tiempos, que falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Sin olvidar otras iniciativas tanto en su país natal como en lugares como Catar, durante la celebración del Mundial.



EFE