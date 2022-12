Las noticias que parecían ‘inocentadas’ en 2022, pero fueron reales

Este miércoles 28 de diciembre se celebra el popular ‘Día de los Inocentes’, en donde abundan las bromas y las noticias falsas en redes sociales.



Sin embargo, hubo noticias que fueron reales, pero que en su momento muchos pensarían que eran ‘inocentadas’.



- Millonarios, sin título en Liga



El equipo al que “le quedó grande la Liga” completó cinco años sin ganar el campeonato de Primera División. Y no, no se trata de arremeter contra el club bogotano, que lleva un proyecto serio desde sus categorías menores hasta el equipo profesional; pero sí es una crítica a los comentarios desmedidos que se han hecho sobre el embajador.



En Millonarios hay humildad, desde Alberto Gamero y sus jugadores; pero desde otros rincones se encargaron de endiosar a un equipo que lo hace muy bien, pero que no pudo ganar la estrella… deuda pendiente.



- Colombia, sin Mundial



No había derecho a que una generación tan importante, con jugadores que pasaron por la élite del fútbol mundial, se hayan quedado sin clasificar al Mundial de Qatar 2022. Por muchas fechas no perdió, pero tampoco fue capaz de anotar goles.



Además, hubo escándalos y rumores de división, con jugadores faltos de ritmo, con un problema entre James Rodríguez para volver a la Tricolor, y todo esto sentenció un fracaso en mayúsculas.



- Pereira, campeón del fútbol colombiano



Respeto al grande matecaña, pero muchos hinchas del Pereira no se imaginaron ganar la primera estrella en el fútbol colombiano al quedar en el mismo cuadrangular semifinal con Millonarios, Santa Fe y Junior.



Nadie daba al Pereira como favorito, pero le ganó a las dudas y superó a todos sus rivales en una campaña épica, que coronó en su casa frente al Independiente Medellín.