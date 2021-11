Dani Alves lo volvió a hacer: llegó al Camp Nou con su particular look

FC Barcelona presentó de manera oficial al lateral brasileño Dani Alves, quien vistió la camiseta azulgrana entre 2018 y 2016. Retorna a su casa y en el Camp Nou, ante decenas de hinchas, dio las razones por las que volvió. Lo hizo, así como en su primera presentación, en sandalias. Una tradición que no quiere romper. También caminó descalzo por el césped y nunca dejó de sonreír. Está que no se cambia por nadie. "Yo vengo con chanclas porque unas cosas pueden cambiar, pero otras no", dijo en las redes del club.

"Aquí me he hecho muy grande y ahora vuelvo un poco pequeño para intentar hacer este club más grande otra vez. Lo necesitamos a todos", le dijo a la afición. "El Barça merece estar más allá de arriba. Para mí es un gran honor volver a vestir la camiseta del Barça. Esta casa ha sido hecha de vivir grandes momento y por eso se titula que somos más que un club. Tengo un poquito menos de pelo, pero las ganas son iguales de grandes Sé qué puedo aportar mucho".



"Hay que crear una armonía en el vestuario, con la afición y es un circulo de energía que hará que las cosas vayan cambiando para bien y los resultados vengan. Yo la verdad me puse muy pesado con el Presi, insistiendo que quería volver y que podía ayudar, entonces yo creo que a lo mejor le dijo a Xavi toma que no lo aguanto más. He recibido su llamada y dice que contaba conmigo, que si realmente quería venir. Cuando uno quiere uno consigue, a veces la gente se enfoca en el sueldo pero para mí eso no es importante", comentó Alves.



"Yo no nací para ser segundo, intenté nacer antes pero mi mamá tuvo que aguantarme adentro. Yo vine a guerrear, no vine a pasar el tiempo en Barcelona porque tengo mi casita ahí, vine a pelear el puesto y el derecho de jugar. Tengo una buena relación con el entrenador y el presidente, pero con mi trabajo voy a intentar aportar. Ese es el objetivo que tengo", finalizó Alves, quien llevará el número 8, con el que le hará homenaje a Stoichkov y Andrés Iniesta.