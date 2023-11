Se complica caso Dani Alves: irá a juicio por abuso sexual en España

La situación judicial de Dani Alves se sigue complicando con el paso de los días. Ya sin el apoyo de su ex, madre de sus dos hijos, la situación es aún más difícil.

En las últimas horas, la Audiencia de Barcelona decidió enviarlo a juicio por el delito de agresión sexual contra una joven a la que habría abusado en el reservado de una discoteca, en diciembre pasado.



La Audiencia confirma el llamado a juicio tras analizar los testimonios de la víctima y los testigos, las pruebas periciales y demás indicios y concluir que hay mérito suficiente para llevarlo a dicha instancia por el delito de abuso.



¿Qué sigue? Dani Alves tendrá un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, paso previo a que se fije la fecha del juicio.

​

​El argumento del ex internacional siempre fue que la relación sexual en efecto ocurrió pero fue consentida. Sin embargo, ya pocos le creen y de hecho su ex esposa y madre de sus dos hijos, Dinora Santana, su única defensora, ahora le ha dado la espalda y ha revelado que el futbolista la convenció de escolarizar a sus hijos en Barcelona como estrategia para demostrar arraigo y lograr su salida de la cárcel, pues hasta ahora se lo negaron debido al riesgo de fuga. Según ella, al ver que su plan fracasó, ya no quiere tener contacto con sus hijos.