Dejó el fútbol por ser actor porno: 'No es tan bueno como piensan'

Damian Oliver hacía parte del Crystal Palace, de la Premier League. Hace algunos meses, el exjugador tomó la decisión de unirse a la industria del cine para adultos.



En entrevista con el podcast Anything Goes de James English, el británico se refirió a lo que ha vivido, mirándolo desde el aspecto económico “Cuando jugaba en el Crystal Palca, si me hubiera quedado con ellos podría haber estado ganando mucho más jugando fútbol”.



Además, afirmó que pudo tomar otros caminos “También solía pelear, era un experto luchador. Tal vez eso podía haber ido a alguna parte… Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que eso sería igual de bueno” y complementó “No es tan bueno como la gente piensa”.



También, contó por qué tomó la decisión de ir por ese rumbo “Sabían que solía acostarme con chicas. Yo era futbolista y me decían que es mejor que me paguen por eso” afirmó cuales fueron sus primeras experiencias “Fue aterrador. El cámara era un irlandés grande y calvo que daba bastante miedo y yo estaba desnudo, sudando. Resbalaba en el sofá por culpa de mi propio sudor. Un desastre”.