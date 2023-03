Suárez recordó amargo día en el que grande de Sudamérica lo desechó

Hoy por hoy, Luis Suárez es protagonista en el fútbol brasileño con Gremio, pero lo que muchos no recuerdan es que pudo haber sido fichado por Flamengo. Una historia no tuvo un final feliz, pero que hoy recuerda como anécdota.



En charla con la revista brasileña Placar, el 'Pistolero' recordó el crudo momento en el que siendo un joven en busca de oportunidades, fue rechazado por el mengao. Un "cazatalentos" que viajó a verlo, terminó llevándose a otro jugador. Suárez no los convenció porque falló muchos goles.

"Es cierto, en 2004 o 2005 Flamengo fue a verme jugar, me dijeron que había interés, pero no les gustó. En ese momento fallé muchos goles. Y es normal... Hay muchas situaciones con jugadores jóvenes de 17, 18 años que van, hacen pruebas en otros equipos y no salen bien", confesó la figura uruguaya.



A propósito de las declaraciones de Suárez, el diario GloboEsporte recordó un diálogo que sostuvo con aquel ojeador de futbolistas que le dijo 'NO' a Suárez. No se arrepiente más allá que el uruguayo sea hoy día el goleador que todos conocen.



"No me arrepiento. El fútbol es tiempo. En ese momento, él tenía 19 años. Fui a ver un torneo (en Uruguay), y no funcionó bien. Todavía era un niño, sin experiencia, y realmente no di el visto bueno. Me acompañaba otro observador y tampoco se emocionó", contó en su momento Andrade.



Después de aquel día amargo para Suárez, los que sí se fijaron en su talento fueron los directivos de Groningen, que se lo llevaron a Europa. Esa misma temporada (2007) dio el salto al reconocido Ajax. Desde ahí empezaría a deleitar al mundo con sus goles.



El uruguayo que recientemente jugó el Mundial de Qatar, fichó en Gremio este 2023 después de su regreso a Nacional de Uruguay por una temporada. Antes había brillado en los clubes más importantes del mundo: Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.



Suárez tendrá que esperar hasta junio para verse la cara con Flamengo por la Serie A de Brasil.