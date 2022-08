Técnico de Man. United no aguantó y explotó por actitud de Cristiano

Erik ten Hag desaprobó totalmente la actitud de Cristiano Ronaldo el pasado fin de semana en el amistoso frente al Rayo Vallecano, en el que jugó 45 minutos y tras ser sustituido en el entretiempo decidió dejar el Old Trafford. Una "pataleta" que hoy le reprocha su entrenador en medio de una entrevista televisiva. "Es inaceptable", mencionó el neerlandés.

Y es que la actitud de CR7 en Manchester United no los tiene satisfechos; cada vez es más evidente que no está a gusto y se quiere marchar. El reciente desplante llevó a que Ten Hag explotara en una entrevista. Aunque el agente del portugués estaría en busca de un nuevo club, si esto no pasa, tendrá que quedarse a cumplir su contrato con los 'Diablos Rojos' y su entrenador ya lo sentenció.



El más reciente desplante de Cristiano se dio el pasado domingo cuando el delantero fue reemplazado para el segundo tiempo en el amistoso que su equipo igualó 1-1 ante Rayo Vallecano. Al luso lo incluyeron a pesar de haber estado ausente durante la gira de pretemporada por Asia y Oceanía.



Según cuentan los medios internacionales, el jugador se quedó en el camerino tras el descanso, tomó una ducha y cuando todavía se estaba jugando el partido se retiró del estadio. Poco le importó lo que estaba pasando con su equipo en el Old Trafford y sin dudarlo se marchó a casa. La actitud de CR7 no solo fue cuestionada por los aficionados en redes sino también por su jefe directo.



"No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final", aseguró el entrenador en medio de una entrevista con Viaplay.