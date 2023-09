Cristiano contra detector de mentiras: ¿quién es el mejor del mundo?

Un debate al que no podía -ni quería- escapar ha convertido a Cristiano Ronaldo, por enésima vez, en tendencia internacional.

Esta vez ha sido a instancias de la firma de criptomoneda, Binance, que sometió al estelar delantero a un detector de mentiras, en una dinámica en la que debía responder las preguntas sobre las que debatían los hinchas, entre ellas, obviamente, quién es el mejor de la historia.



Cristiano contó que el gol de chilena contra Juventus era el mejor de su carrera, que seguirá jugando después de cumplir 40 años y entonces se metió en líos.



¿Portugal ganará el Mundial? Él dijo “sí” pero la máquina señaló que mentía. “Soy muy pesimista, ¿no?”, afirmó.

Luego preguntaron si se consideraba el mejor goleador de la historia y dijo que Sí, mientras la máquina lo confirmaba. Mejor goleador no es lo mismo que mejor del mundo y, como no respondió, eso decepcionó a muchos.



¿Alguien superará su récord de goles mientras él esté vivo? No, repondió... aunque Messi está a 38 tantos.



Pero el problema serio fue cuando respondió: “¿Cambiarías tus cinco medallas de Champions League por un trofeo del mundial?”. El sí era admitir que Messi es mejor y el NO era un portazo a Portugal, su país. El jugador del Al Nassr confesó que no las cambiaría y la máquina aprobó su respuesta. Un usuario lo interpretó: “¿Por qué cambiarías cinco UCL’s en las que trabajaste tan duro y en las que rompiste tantos récords? Solo diez jugadores han ganado cinco Champions, mientras que 471 han ganado un mundial.”, dijo.