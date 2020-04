¿Irresponsabilidad del Inter? Posible caso de covid-19 en 23 jugadores

A través de redes sociales, Romelu Lukaku hizo unas graves declaraciones sobre posibles casos de coronavirus en el Inter de Milán, que no fueron analizados ni valorados por algún médico.



El belga reveló que 23 de los 25 jugadores de la plantilla presentaron síntomas e incluso él mismo tuvo fiebre, algo que “no había tenido en años”.

Los hechos se remontan al pasado 26 de enero, fía en que se enfrentaron Inter y Cagliari en Serie A. Varios jugadores del club presentaron síntomas del virus pero el club no decidió tomar cartas en el asunto. Recordemos que en aquel momento, el covid-19 no tenía ni la mitad de repercusión que presenta hoy en día.



“Tuvimos una semana libre en diciembre, regresamos y juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es broma”, sentenció con total seriedad. Es más, contó que “uno de nuestros defensores (Skriniar) tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y casi se desmaya”.



Los días posteriores al encuentro “todos tosieron y tuvieron fiebre”, e incluso él presentó fiebre “no había tenido en años, me puse más caliente de lo habitual”.



“Nunca nos hicimos la prueba del covid-19, por lo que nunca sabremos con certeza si lo tuvimos”, sentenció.