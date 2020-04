¡Buenas noticias! El 'loco' Gatti se ha recuperado del coronavirus

El exfutbolista argentino, Hugo Gatti, quien había sido diagnosticado con coronavirus en semanas pasados, fue dado de alta en el hospital que se encontraba en Madrid y ya se encuentra en casa bajo las recomendaciones médicas, pues aún debe conservar aislamiento y mantenerse en un estado de tranquilidad.

Gatti, tiene 75 años y por ende era un paciente de alto riesgo, pues el covid-19 es más vulnerable y peligroso en pacientes de la tercera edad. La noticia la confirmó las redes sociales del programa de fútbol 'El Chiringuito', quienes mostraron su solidaridad con el exarquero y además panelista del programa, cuando se encontraba hospitalizado.

👏🏼LA MEJOR NOTICIA👏🏼 #GATTI abandona el hospital y YA ESTÁ EN CASA. ❤️¡TE QUEREMOS, ‘LOCO’! ❤️



¡Vente a las 12 a #ChiringuitoEnCasa! pic.twitter.com/0UBCVuaXgp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2020

"Miedo no tuve. A mí me esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida", afirmó el exportero argentino, quien recibió muchos mensajes de aliento por parte de varios futbolistas y exfutbolistas de todo el mundo.