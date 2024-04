Javier Fernández, conocido como el 'cantante del gol', habló de lo divino y lo humano en una reciente entrevista con la emisora Tropicana.

En un dinámica de preguntas y respuestas cortas dejó claras varias polémicas que ha enfrentado en todos sus años de carrera y dejó una que otra revelación.



Para empezar, se refirió a su salida de Caracol Televisión hace ya cinco años: “(El Gol Caracol) es un sitio que jamás olvidaré en mi vida. Si las personas a veces se equivocan, serán las personas, no las empresas. Yo sigo queriendo mucho a esa empresa y a muchos de mis compañeros, porque los quiero y los llevo en el corazón”, dijo. “Pasé momentos supremamente agradables, tal vez los mejores de mi carrera profesional”, añadió.



Y respecto de su relación con Javier Hernández Bonnet, que según dicen se habría dañado a raíz de su salida del canal, afirmó: “Compañero y profesional espectacular... Javier es consejero, amigo… Nos aconsejamos mutuamente muchas veces. Yo a Javier lo llevo en el corazón”.



De Carlos Antonio Vélez afirmó: “Es un genio. Carlos Antonio es un hombre estudioso, es un hombre recio, es cierto, pero tiene su criterio y eso es valedero. Para mí, Carlos Antonio es el más estudioso de todos”.





¿Hay roce con Eduardo Luis?



Tras su llegada a Win Sports, donde hace pareja con Carlos Antonio Vélez como comentarista en partidos Liga y especialmente de Selección Colombia, sucedió un hecho curioso: por temas de salud, según dijo el canal, no pudo estar en el duelo Colombia vs Brasil por Eliminatorias (2-1) y lo reemplazó Eduardo Luis López.



Desde ese momento, por comentarios de un lado y otro, se especuló con una tensa relación: "Hijo de un gran amigo... Ahí es que yo recuerdo a Luis Eduardo, no estaba tan chico. Carlos Freddy, su papá, fue la persona que me llevó a mí a Medellín”, recordó. No, en ningún momento aseguró que son íntimos amigos.



Para terminar, Fernández aconsejó a futuros narradores: “Yo le digo a los muchachos de ahora: ‘Aguanten, esperen’. Esto es como el tema del Gran Combo, ‘esto no es llegué y pegué, papá. Esto no es ensaladita light’... Yo fui segundo de William (Vinasco). Yo a la edad de los que están ahora ya era número 1. Para mí el que no fue, ya no fue, entonces tengo que echar hacia atrás”. Al que ve en la nueva generación de narradores como una buena promesa es a "Jefferson Piña, fue alumno mío, es un pelado con unas condiciones… ”.